【漫画】本編を読む『ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです』（つゆちゃんの飼い主/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、保護猫を迎えた飼い主夫婦の溺愛ぶりと、猫と暮らしたことのある人ならわかる「猫あるある」が詰まった癒やしのコミックエッセイ。SNSで人気を博した猫の「つゆちゃん」との暮らしを書籍にしたものである。猫は警戒心が強い動物というイメージがある。しかし本作の主人公である猫のつゆちゃんは、お迎え初