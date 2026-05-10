○ホワイトソックス6−1マリナーズ●＜現地時間5月9日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが快勝を収め、連敗を3でストップ。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場したが、4打数ノーヒットに終わった。村上は初回の第1打席、先頭打者アントナッチの安打と盗塁により無死二塁の好機だったが、先発右腕カスティーヨの高めフォーシームを打ち上げて右飛。それでも、4番コルソン・モンゴメリーが10