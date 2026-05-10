女優のコ・ヒョンジョン（55）が、健康状態や手術後の後遺症について率直に語った。『W Korea』は最近、ニューヨークのイベント会場で撮影されたコ・ヒョンジョンの姿を公開した。【写真】“奇跡の50代”コ・ヒョンジョン、整形レベルの減量映像の彼女は、肩のラインが際立つシルバーのドレスをまとい、上品で華やかな雰囲気を漂わせている。すっきりとまとめたヘアスタイルにゴージャスなジュエリーが加わり、高級感あふれるオー