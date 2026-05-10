◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・山田修義投手が１０日、出場選手登録を抹消された。プロ１７年目のベテラン左腕は今季、４月１０日に１軍昇格。救援として８試合に登板し、１ホールド、防御率０・００の成績を残していた。９日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では１安打２四球を与えるなど、不本意な投球でイニング途中に降板。本来の姿を取り戻し、一日も早い再昇格を目指す。