◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）通算３オーバーの１打差の２位からスタートした河本結（リコー）は１番パー４でバーディー発進。さらに５番パー５では第２打をグリーン左まで運び、第３打でチップインイーグルを決めた。その時点で通算イーブンパーとして首位に浮上した。首位スタートの福山恵梨（松