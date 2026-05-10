◆米大リーグドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発したが、３回で７７球を投げ、６安打５失点（自責４）で降板となった。初回から不運が続いた。先頭のデュボンの当たりは決して強い打球ではなかったが二遊間を抜けて中前安打。続くボールドウィンには四球を与え