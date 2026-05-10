あなたは読めますか？突然ですが、「鰊」という漢字読めますか？お蕎麦の具材や、お正月の縁起物として欠かせないあの魚のことです。気になる正解は……「にしん」でした！鰊は、ニシン目ニシン科の海水魚です。かつて北海道では黄金色に輝くほど大量に獲れたことから「春告鳥（はるつげどり）」ならぬ「春告魚（はるつげうお）」とも呼ばれます。その卵は「数の子」として親しまれ、子孫繁栄の象徴としておせち料理に彩りを添えて