あなたは読めますか？突然ですが、「縺れる」という漢字読めますか？糸の状態や、物事の進行具合を表現する際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もつれる」でした！「縺れる」とは、糸や髪などが絡まって解けなくなることを意味します。そこから転じて、感情や利害関係が絡み合って解決が難しくなることや、足や舌などが思うように動かな