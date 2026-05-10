６日、ハルビンの古梨園で満開となった梨の花。（ハルビン＝新華社配信／霍亮）【新華社ハルビン5月10日】中国黒竜江省ハルビン市道外区にある古梨園が、一年で最も美しい季節を迎えている。園内では樹齢140年を超える梨の古木が枝いっぱいに雪のように白い花を咲かせ、多くの市民や観光客が散策を楽しんでいる。６日、ハルビンの古梨園で梨の花を撮影する市民ら。（ハルビン＝新華社配信／霍亮）６日、ハルビンの古梨園で満開と