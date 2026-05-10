東京六大学野球連盟は10日、母への感謝とがん検診啓発活動の支援を目的としたイベント「BIG6HAPPYMOTHER’SDAY」を開催した。第1試合の法大―東大、第2試合の早大―立大の各選手は、ピンクのリストバンドを着用してプレーする。スコアボードもピンク色の表示に。また女性来場者に限り、神宮球場正面入口付近のブースにて選手が着用するオリジナルリストバンド（限定500個）がプレゼントされている。