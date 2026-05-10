プロ野球・オリックスは10日、山田修義投手の登録を抹消しました。山田投手は前日の日本ハム戦で8回から4番手として登板。先頭にフォアボールを与えるもけん制で1アウト。その後ヒットとフォアボールなどで2アウト1塁2塁になったところで降板し、0回2/3を18球、被安打1、2四球、無失点となりました。山田投手は今季ここまで8試合1ホールド、防御率0.00としています。