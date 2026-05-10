派手髪と奇抜な衣装で魅せる人気日本人女子レスラーが最新衣装のポートレートを公開。彼女らしいスタイルと“オーラ全開”のビジュアルでファンを楽しませている。【画像】日本人美女、“ビジュ爆発”新コスチュームのソロショットWWE女子スーパースターのジュリアが自身のインスタグラムを更新。新しいリングギアで撮影されたポートレートショットを大量投稿した。新しいコスチュームはブルーのグラデーションをうまく活用