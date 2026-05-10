北大西洋に位置するイギリス領・バミューダは世界有数のタックスヘイブンとして知られています。日用品の多くを輸入に頼る物価高の国ですが、独自の金融サービスを提供し、各国から多くの富裕層を呼び寄せています。特にアメリカとは「キャプティブ保険」を介した結びつきが強く、金融の聖地といえるでしょう。本稿では、著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』から一部