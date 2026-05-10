4WD設定や5人乗り仕様も選べる充実のラインナップフォルクスワーゲンの英国法人は2026年4月13日、人気キャンピングカー「カリフォルニア」ファミリーを対象とした夏の特別オファー（キャンペーン）を発表しました。夏のアウトドアシーズンに向け、実用性とラグジュアリーさを兼ね備えた大人気のキャンピングカーがお得に手に入るチャンスとして、現地で大きな注目を集めています。【画像】「ルーフテント」仕様の「“車中泊”