幼稚園や保育園、小学校では親同士の繋がりが濃くなりがち。ママ友ができて楽しい思いをする人もいれば、人付き合いに疲れてしまう人もいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには幼稚園行事に関するこんなコメントが。『幼稚園行事しんどい。小学校になったらもっと親参加の行事とかあるのかな。本当ダメな親でごめんだけどしんどい』幼稚園にお子さんを通わせている投稿者さん。しかしお子さんの通う幼稚園の行事や