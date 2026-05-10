小中学校のときひどくいじめられていた50代男性。学校を休むことも許されず耐えていた。母親の再婚相手の会社で人との会話もないまま働かされて病んでしまったが、コスプレに目覚めたことがきっかけで、初めて自分のやりたい仕事に出会った。だが、オーバーワークで体調を崩し仕事を辞めると、そのままひきこもってしまう。どん底から脱することができた、驚きの体験とは――。（前後編の後編） 【画