小、中学校でひどくいじめられていた50代男性。母親の再婚相手が怖くて学校を休むこともできず、1人で耐えていた。高校を卒業して義父の会社で働き始めると、人との会話もない軟禁状態を長く強いられて、幻聴、幻視まで見えるようになる。その後、32歳でコスプレに目覚めたことで、思いがけない方向に進むことになるが、一体何があったのか。（前後編の前編） 【画像】「こういう人生にしたかったと思った」元ひきこもり男性が目