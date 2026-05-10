今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ブローバックゴム銃を作ってみた・ハイパワー編』という十束玩具さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）210番輪ゴムを使用するハイパワーゴム銃。 大きいことはいいことです。これまで、様々なゴム銃を作ってきた投稿者の十束玩具さん。しかし、一般的な細い輪ゴムでは威力が物足りないこともあったそうです。一発では紙コップをテーブルから落とせないこともあり