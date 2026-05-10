俳優の高橋克実が９日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。大御所俳優にタブーな質問をして、他の俳優から「ダメな話だろ！」と止められたエピソードを明かした。自らを「ミーハー」と自認する高橋は「一番忘れられないのは、北大路欣也さんと初めて仕事させてもらったときに」と北大路と初共演したときのことを回想。「欣也さんにあんまり…、『仁義なき戦い』って映画あるじゃないですか、あの話をしちゃいけないっ