登山家の野口健氏（52）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。山梨にある自宅の古民家を紹介した。【写真】「渋くて素敵な別宅ですね！」「お手入れされて美しい」“築約300年”山梨にある野口健の古民家現在、千葉と山梨の古民家との2拠点生活を送っている野口氏。昨年6月の投稿では、古民家の築年数が約300年であることを明かすとともに、リビングや寝室、書斎、味わい深い骨董品、インテリアの数々などを紹介していた