「ホワイトソックス６−１マリナーズ」（９日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は４打数ノーヒットに終わったが、チームはマリナーズに快勝。連敗を３で止め、再び借金３へ戻した。村上は初回無死二塁の好機で右飛に倒れたが、走者を三塁に進めた。その後、モンゴメリーの２ランで先制。第２打席では空振り三振、第３打席では右翼後方への打球を放つとスタンドからは大歓声が上がった。打球はウォーニングゾーン