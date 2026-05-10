モデル・冨永愛（43）のパートナーであり俳優の山本一賢（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。冨永とのほほ笑ましい2ショットを公開した。【写真】「とても良い笑顔」第2子出産の冨永愛＆パートナー・山本一賢の“幸せ”2ショット※2枚目山本は「息子が産まれた」と報告し、冨永との写真をアップ。2人は満面の笑みを浮かべており、穏やかな雰囲気が伝わってくる。投稿では、「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれて