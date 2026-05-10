◇ナ・リーグドジャース―ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのブレーク・スネル投手（33）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回6安打5失点と大乱調で、試合をつくることなくマウンドを降りた。自身のボブルヘッド人形が配布された試合。初回、先頭のデュボンに中前打を許し、その後四球と安打で無死満塁の局面を迎えたが、2