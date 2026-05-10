俳優の志田未来が、5月10日に33歳の誕生日を迎えた。6歳でセントラル子供劇団に入団し、子役としてキャリアをスタートさせた志田は、日本テレビ系ドラマ『14才の母〜愛するために 生まれてきた〜』(06)で連ドラ初主演を務めると、14歳で恋人との間に子どもができてしまう女子中学生を好演し、大きな注目を集めた。その後も着々と俳優としてのキャリアを重ね、今年は1月期放送の『未来のムスコ』(TBS)、現在放送中の4月期ドラマ『エ