大阪・ミナミには、青春と下積み時代が詰まっていた――。お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが、9日に放送されたTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)に出演し、人生を支えた街と食の思い出を語った。アインシュタイン・河井ゆずる河井は、東心斎橋の雑居ビル屋上にあったプレハブ小屋で、母と弟の3人で暮らしていた過去を告白。「モップとかホウキを入れていたようなプレハブ小屋でした」と振り返っ