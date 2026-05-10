【モデルプレス＝2026/05/10】女優の岡田結実が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫婦で作ったパンケーキを披露した。【写真】人気芸人の25歳娘「ふわふわ感が伝わる」夫と作った米粉パンケーキ◆岡田結実「ほぼ夫がつくった」パンケーキ公開岡田は「子どもが変な時間に夕寝をして 夜遅くまでもりもり元気だったので 開き直って夫婦でパンケーキを作った（ほぼ夫が作った）」と報告。白い皿に乗った、ふわふわでこんが