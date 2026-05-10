認知症患者の60％以上がアルツハイマー型認知症 認知症とは「脳の神経細胞の働きが衰えることで認知機能（記憶、判断力など）が低下し、社会生活に支障をきたすようになった状態」です。ひと口に認知症といっても、その原因や病状はさまざまで、大きく4つに分類できます。 ※本書はアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症の方を対象としています。 アルツハイマー型認知症 認知症の中で最も