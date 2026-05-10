「憎しみ」はキャラ造成の一端も担う！読者も憎む設定にするとより物語が面白くなる？ にくしみ ［英：Hate］ 憎しみの意味 あるものを激しく嫌い、反抗心を抱くこと。愛と対立した感情。 憎しみの類語 怨恨いまいましい憎悪怨念忌避敵意反目倦厭敵愾心など 憎しみにおける体（フィジカル）の反応 虫唾が走る体が重く感じる眉をひそめる棘のある言葉を浴びせる悪寒がする体が熱くなる睨