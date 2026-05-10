NHKマイルカップの買ってはいけない馬券 【前走が２月以前】 ３着以内30頭中、出走間隔が最も長かったのは21年１着シュネルマイスターで、３月の弥生賞以来、中８週での出走だった。 前走が２月以前だった馬は［0・0・0・14］と馬券圏内に届いていない。 22年①人気セリフォスや、③人気だった16年イモータル、18年テトラドラクマ、19年ダノンチェイサーといった人気馬も馬券圏外。 NHKマイ