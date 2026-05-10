◆米大リーグホワイトソックス６―１マリナーズ（９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数無安打、２三振で２試合ぶりに安打が出なかった。直近３試合で８三振となり、シーズン５９三振は、リーグ最多。ホワイトソックスは、マリナーズに勝って、連敗を「３」で止めた。マリナーズの