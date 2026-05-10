手軽にたんぱく質がとれる「はんぺん」 おでんに欠かせないはんぺん。魚と卵白が主な原料なので、たんぱく質が豊富に含まれた食品です。今日はそんなはんぺんを使った簡単レシピをご紹介します。 玉ねぎ入りのふんわり焼きはんぺんと豆腐で簡単おやき彩り◎枝豆チーズ入りはんぺんを包んだ卵焼き卵や豆腐と合わせて、さらにたんぱく質アップ はんぺんで作る簡単おかずをご紹介しました。お焼きや卵焼きなど、すぐにでも真似でき