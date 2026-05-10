5月の第2日曜日は母の日。起源には諸説あるが、日本では1930年代から普及したとされる。以後、父の日とあわせて長く廃れる気配もない理由は、両親への感謝を表すことの重要性を多くが認めているからだろう。映画の世界でも、両親の愛情を軸とした物語は多い。母の愛を描いた日本映画の名作5選を、映画解説者の稲森浩介氏が解説する。＊＊＊【写真】母親をどう演じるか…女優たちの挑戦は続く母を慕う子の思い〇「東京タワー オ