阪神・大山悠輔内野手（31）は10日、屋外ではフリー打撃を行わず、2日連続で室内練習場で調整を行った。前日のDeNA戦は今季初の欠場。4日中日戦で死球を受け、守備では打者走者の腕が顔面を直撃していた。藤川監督は「バンテリンでデッドボールと交錯があって、少し休養が必要という判断になった。もちろん本人はゲームに出たい、出なきゃいけないという責任感はあるんですけど。状態というか、コンディションの部分ですね。