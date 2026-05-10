■MLBWソックス 6ー1 マリナーズ（日本時間9日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数ノーヒット（2三振）に終わった。チームは4番、C.モンゴメリー（24）の2ランで先制すると、3番・M.バルガス（26）の2打席連続弾も飛び出すなど、クリーンアップの活躍で連敗を「3」で止めた。試合は1回、マリナーズの先発・L.カスティーヨ（33）に対し、無死一塁