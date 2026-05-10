カンテレの橋本和花子アナウンサー（27）が、10日までに自身のXを更新し、豪華な社食メニューを公開した。【写真】「これで約350円！」…橋本和花子アナが披露したカンテレ社食メニュー8日の投稿で「今日は5/8、8がつく日なので（カンテレは8チャンネル）社食が豪華でした」と明かし、「これで約350円！社食さまさま」と写真を披露。チキン、刺身から、ごはん、味噌汁、サラダ、さらにデザートまで、盛りだくさんの内容とな