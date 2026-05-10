◇ア・リーグホワイトソックス 6―1 マリナーズ（2026年5月9日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。4打数無安打2三振だった。ホワイトソックスは3番・バルガスの2打席連発など3本塁打で6―1と快勝し、連敗を3でストップ。先発した元DeNA左腕のケイが1カ月ぶりに今季2勝目を挙げた。村上は初回の第1打席は詰まった右飛で、3回の第2打席は