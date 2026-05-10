「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）今季初の先発マウンドに上がったブレイク・スネル投手が、２回までに５失点の大乱調。最終的に３回５失点でマウンドを降り、ベンチのロバーツ監督も厳しい表情を浮かべた。先頭のデュボーンに二遊間を破られて出塁を許すと、続くボルドウィンをフルカウントから四球で歩かせた。さらにアルビーズを打ち取ったボテボテの打球が捕手の前に転がり、スミスが処理するも内野安打