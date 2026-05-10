元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は10日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。トランプ米大統領や高市早苗首相ら、自らがメディアを通さずにSNSで直接情報を発信する首脳が増えている状況などを踏まえ「あらためて、メディアは今、そのありようが問われています」と問題提起した。番組では、後半の「風をよむ」のコーナーで「メディアの現在地」と題したテーマを取り上げた。米国で、政権とメディア