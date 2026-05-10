大衆とり酒場「とりいちず」は、100店舗目となる越谷店のオープンを記念して、2026年5月10日から12日までの3日間、ドリンクが110円となるキャンペーンを開催します。公式SNS（InstagramまたはX）でアクションするだけ「とりいちず」は、焼鳥や水炊き、唐揚げ、チキン南蛮など、鶏料理を中心としたメニューを、手頃な価格で楽しめる居酒屋です。今回の『100店舗達成記念 ドリンク100円キャンペーン』では、期間中ドリンク全品が何杯