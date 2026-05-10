「夕方になると高熱が出る」--。そんな体の異変が続き、やがて湿疹や体重減少まで表れたPすけさん（仮称）。病院では「長年の持病である関節リウマチの悪化」とされ、原因はなかなか分かりませんでした。転機となったのは、たまたま受けた定期診察。検査の半年後、「メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患悪性リンパ腫」と告げられたPすけさんに、突然のがん宣告、治療、現在の生活などを聞きました。 ※本記事は、個人の