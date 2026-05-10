婚約者を事故で亡くした喪失感から、不眠や感情消失などの「抑うつ状態」に陥ったSAKUさん（仮称）。他人を避け、孤独に過ごす日々から、手厚い薬物治療と毎日の安否確認の電話に救われました。一度は再発を経験しながらも、カウンセリングを交えて少しずつ心を取り戻した経験と、「助けを求めていい」という切実なメッセージを紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年7月取材。