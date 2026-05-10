開催：2026.5.10 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 2 - 1 [メッツ] MLBの試合が10日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとメッツが対戦した。 Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。 2回表、7番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッ