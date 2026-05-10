開催：2026.5.10 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 6 - 0 [カブス] MLBの試合が10日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。 2回裏、4番 ジョシュア・ヤング 4球目を打って右中間スタンドへの