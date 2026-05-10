2026年5月8日、韓国・マネートゥデイによると、重要なプロジェクト発表が予定されている日の朝に、ペットの犬の葬儀を理由に休暇を取得した会社員を巡り、インターネット上で論争が起きている。あるコミュニティに「犬の葬儀のために会社を休むのは正しいことなのか」と題する投稿が掲載された。重要なプロジェクト発表が予定されている日、入社して5カ月という若手社員が「今朝早くペットの犬が亡くなったので有給休暇を取得しま