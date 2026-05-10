俳優の窪塚洋介（47）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、長男で俳優の窪塚愛流（22）との親子ショットを披露した。洋介はストーリーズに愛流の初個展「MeMonsters」会場での自身と愛流のカジュアルファッションでの親子ショットをアップ。「作品の解説ワロタストーリーよかった」とつづった。洋介は2015年に現在は起業家でユーチューバーとして活動する“PINKY”こと菅原優香さんと結婚。洋介は再婚で、前妻と