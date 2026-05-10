しんじが将来の夢について明かし、参加者たちを驚かせた。【映像】石丸伸二の今の仕事と将来の夢5月9日（土）夜10時より放送のABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、こ