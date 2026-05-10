「関ヶ原で敗れた無念の思いを込めて超辛口の酒をつくりました」。関ヶ原の戦いで西軍を率いた戦国武将・石田三成と居城の佐和山城をイメージした地酒を、滋賀県彦根市の飲食店「近江や蔵」が開発した。放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では三成が近く登場する予定で、同店の若林政宏さん（６４）は「彦根や佐和山城跡が盛り上がるきっかけになれば」と期待を寄せている。（清家俊生）若林さんは、彦根城にほど近い夢京