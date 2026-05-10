5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にBOYNEXTDOORが出演。パワフルなパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。【映像】「ビジュ爆発」BOYNEXTDOORの最後まで楽しそうなパフォーマンスBOYNEXTDOORは、2023年にデビューした韓国の6人組ボーイズグループ。日本でも2024年にデビューし、最近では冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』も話題に。6月8日には初のフルアルバムでカムバックすることも発表されてい