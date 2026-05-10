◇プロ野球セ・リーグ中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）巨人は中日の左腕、大野雄大投手の前に、4安打無失点。8回に杉浦稔大投手から2点をかえしましたが、追い上げもここまで。2-4で敗れ、4カード連続での負け越しが決まりました。今季の巨人は特に左投手を苦手にしている印象。右の先発時は12勝6敗ですが、左に対してはこの試合を入れて、5勝11敗と大きく負け越しています。この数字について橋上秀樹オフェンスチーフ