バスケットボールの元U−15日本代表候補だった経歴を明かしている人気セクシー女優、辻井ほのか（30）が10日までに自身のXを更新。バスケの試合で重傷を負ったことについての反響に触れながら、あらためて復帰への意欲を示した。辻井は9日の投稿で、今月3日のバスケの試合中、重傷を負ったことを報告。「内側側副靭帯完全断裂、前十字靭帯完全断裂、骨折、半月板損傷。バスケット選手として復帰するには、手術後から約1年。女優業